В Южной Осетии впервые за полтора месяца выявили новый случай заражения коронавирусом

"За минувшие сутки в республике лабораторно подтвержден один новый случай коронавируса. Это четырехлетний ребенок, который находится сейчас в инфекционном отделении республиканского медцентра", - сказала Гаглоева, пояснив, что последний случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в середине июля.

Она отметила, что за все время в республике выявили 90 инфицированных коронавирусом, 89 из них выздоровели, их выписали из больницы. На сегодняшний день на двухнедельном карантине находятся 305 человек, большинство из них - граждане республики, которые вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии.

Под карантинные зоны отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвале, в районных больницах в поселках Знаур, Дзау и Ленингор. Для приема пациентов с коронавирусом обустроены также здание роддома и гостиница "Алан".

По словам собеседницы агентства, в республике проведено 4,8 тыс. тестов на коронавирус. В числе инфицированных были пять медиков, которые работали в "красной зоне".

В Южной Осетии с начала апреля до 31 августа действует запрет на пересечение границы с РФ. При этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии с обязательным прохождением двухнедельного карантина. Исключение сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы. Для него установлен особый график пересечения границы. Ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией. При этом в республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады. С 1 августа власти республики отменили обязательный двухнедельный карантин для своих граждан, возвращающихся из РФ, и работающих в республике россиян при наличии справки об имеющихся антителах к коронавирусу.