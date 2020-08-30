Welt: в Минюсте Германии подтвердили получение запроса из России по делу Навального

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Германии подтвердило получение запроса от России о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.

"Представитель Минюста подтвердил, что запрос о правовой помощи поступил из России в четверг", - пишет издание. В ответ на запрос ТАСС в ведомстве ранее сообщили, что не комментируют соответствующие запросы из других стран.

27 августа Генеральная прокуратура РФ направила Германии запрос о правовой помощи по делу Навального. Генпрокуратура запросила доказательства предварительного диагноза из немецкой клиники.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charité. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.