Президент ФРГ раскритиковал демонстрантов, которые забрались на ступени Рейхстага

Это является "ударом в сердце нашей демократии", цитирует главу государства агентство DPA в воскресенье. Он подчеркнул, что жители Германии имеют право на мирный протест, но призвал граждан не идти на поводу у "врагов демократии и у политических подстрекателей", которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. По словам президента, "в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно".

В историческом здании Рейхстага заседает германский парламент.

По данным полиции, на демонстрациях в течение в субботы собрались до 38 тыс. человек. Митинги были направлены против ограничений, вызванных пандемией коронавируса. 300 манифестантов были задержаны за нарушение общественного порядка, некоторые вступили в столкновения с правоохранителями.

Организатором митингов выступило штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление - 711"). Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, а также требуют их отменить.

В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. До конца года запрещены массовые мероприятия.