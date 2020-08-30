Умер худрук мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Худрук проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"", - сказал Капков.

Соболезнования в связи с кончиной Прохорова выразил российский мультипликатор Константин Бронзит, двукратный номинант на премию "Оскар". "Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель", - написал режиссер в Facebook.

Российский кино- и телепродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из организаторов анимационной студии "Пилот" - первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации "Петербург", которая наиболее известна производством мультипликационного сериала "Смешарики". Прохоров с 2003 года был художественным руководителем этого мультфильма, в 2008 году удостоился за участие в его создании государственной премии РФ.