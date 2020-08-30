Россия предоставила Южной Осетии тест-системы на 10 тыс. исследований на коронавирус

"Роспотребнадзор выделил нам тест-системы на 10 тыс. исследований вместе с необходимыми для их проведения реагентами. Одна часть уже поступила в республику, вторую часть мы ожидаем в понедельник", - сказала Гаглоева. Она отметила, что это большая партия, которой Южной Осетии хватит надолго.

Ранее Роспотребнадзор предоставил Южной Осетии дополнительные тест-системы по выявлению коронавируса, а также специалистов по лабораторным исследованиям для их проведения. До этого Россия предоставила республике тест-системы на более чем 1 500 исследований. По словам собеседницы агентства, в республике проведено более 4,8 тыс. тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Южной Осетии впервые за полтора месяца выявлен новый случай заражения коронавирусом у четырехлетнего ребенка. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в республике за все время достигло 90 человек, 89 из них выздоровели и выписаны из больницы. В числе инфицированных были пять медиков, которые работали в "красной зоне".

На сегодняшний день на двухнедельном карантине находятся 305 человек, большинство из них - граждане республики, которые ранее вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии.

В Южной Осетии с начала апреля до 31 августа действует запрет на пересечение границы с РФ. При этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии с обязательным прохождением двухнедельного карантина. Исключение сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы. Для него установлен особый график пересечения границы. Ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией. При этом в республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады. С 1 августа власти республики отменили обязательный двухнедельный карантин для своих граждан, возвращающихся из РФ, и работающих в республике россиян при наличии справки об имеющихся антителах к коронавирусу.