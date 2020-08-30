В Татарстане к столетию республики запустили интеллектуальное деловое пространство

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Интеллектуальное деловое пространство и коммуникационная платформа для взаимодействия с партнерами и экспертами "100% Татарстан" открылась в день празднования столетия республики. С 30 августа по 10 сентября на платформе планируется провести панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха.

30 августа на платформе пользователи смогут посмотреть трансляции с праздничных мероприятий, которые проходят на различных площадках Казани. Кроме того, запланированы прямые включения из различных локаций города (Горкинско-Ометьевский лес, экстрим-парк "Урам", набережная озера Кабан). В течение дня на главной сцене платформы покажут ролики с поздравлениями от глав российских регионов. В 22:00 запланирована трансляция праздничного салюта.

"Рад приветствовать всех участников, проявивших интерес к сегодняшнему мероприятию и для кого важно узнать из первых уст, чем дышит республика, какие достижения мы имеем, какие цели ставим перед собой. В течение 12 дней на специальной цифровой платформе будут проведены форумы и конференции по ключевым отраслям социально-экономического развития республики, в которых смогут принять участие все желающие. Такой формат общения для нас новый, но организаторы при подготовке программы постарались максимально широко охватить различные сферы жизни республики, чтобы каждый нашел для себя интересующую информацию, имел возможность задать прямые вопросы экспертам и не просто расширить горизонт своих знаний о Татарстане, а возможно выбрать республику в качестве своего постоянного места жительства, работы и ведения бизнеса", - обратился ко всем пользователям онлайн-платформы премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Программа онлайн-пространства включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут онлайн-встречи, интервью с экспертами. Информационное агентство ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера интеллектуального делового пространства "100% Татарстан".

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.