В Минкомсвязи считают, что чиновники должны быть готовы к критике

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин считает, что критика российских чиновников со стороны налогоплательщиков является обычной практикой. Об этом он заявил на форуме "Территория смыслов".

Отвечая на вопрос, почему закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, не защищает чиновников, Волин заметил, что критика чиновников - право налогоплательщиков и избирателей.

"Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон касается прежде всего государственных символов и очень ограниченного количества людей, - сказал Волин. - Что касается оскорбления чиновников, то у чиновников работа такая, быть готовыми в том числе и к оскорблениям. Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, будут недовольные, что у избирателя, налогоплательщика есть право о нем отзываться".

Волин отметил, что людям с "тонкой нервной системой и душевной организацией" не стоит идти в чиновники. "А коль пошли в чиновники, извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь", - добавил замминистра.

Соответствующий закон был подписан в марте 2019 года. Он определяет порядок ограничения доступа "к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".