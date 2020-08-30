Обучение в творческих вузах России начнется с 1 сентября в очном формате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Учебный год в творческих вузах, ссузах и школах с 1 сентября этого года начнется в очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора, рассказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова после церемонии открытия военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области.

"Будут соблюдены все ограничительные меры, будут зонированы пространства. <...> Некоторые учреждения отменили свои торжественные привычные линейки. <...> Есть те предметы, лекции, которые по-прежнему можно людям старшего возраста проводить онлайн, но есть мастерские, которые без привычной формы существования, осуществления процесса образования невозможны, поэтому все это тщательно проработано, и к 1 сентября мы готовы", - сказала Любимова.

Она напомнила, что Министерство культуры РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Роспотребнадзором приняли решение дать возможность студентам творческих вузов и ссузов очно сдавать в этом году вступительные экзамены по тем специальностям, которые невозможно сдать в режиме онлайн. "Это важное решение для наших мастеров. Вы прекрасно понимаете, что ни дирижеры, ни будущие музыканты консерваторий, ни актеры не могут сдать в онлайне ту самую главную часть, вступительную", - добавила Любимова.

Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности. Высшим учебным заведениям не запрещено проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовано временно перевести в дистанционный режим. 26 августа министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил, что большинство российских вузов начнет учебный год 1 сентября в очном формате.