В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Второй этап ограничений водоснабжения в Симферополе отложен из-за подготовки к 1 сентября, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"В ночь с 31 августа на 1 сентября должен был стартовать второй этап <...>. Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все школы и дошкольные учреждения Симферополя готовы к началу нового учебного года в условиях повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса.

Графики подачи воды вводятся в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ (Аянского, Партизанского и Симферопольского).

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.