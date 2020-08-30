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Пандемия COVID-19

Врач заявила, что зараженные коронавирусом мужчины умирают в полтора раза чаще женщин

Это связано с работой тестостерона, полагает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Летальный исход в случае протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин из-за работы тестостерона. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", - сказала она.

По мнению директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академика РАН Арега Тотоляна, уязвимость к атакам коронавируса зависит также и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека. "Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов", - пояснил он.

Ранее медики, наблюдая за состоянием здоровья раковых больных, перенесших COVID-19, выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза. Профессор университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти и его коллеги предполагают, что прием лекарств, блокирующих синтез тестостерона, может благотворно действовать на здоровье всех мужчин, заболевших COVID-19, а не только раковых больных.

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