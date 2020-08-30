Губернатор Краснодарского края предлагает закрыть для туристов заповедник "Утриш"

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены закрыть доступ для туристов и посетителей в заповедник "Утриш", где произошел крупный пожар. В понедельник губернатор Вениамин Кондратьев планирует обсудить этот вопрос с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным, сообщили в пресс-службе краевой администрации в воскресенье.

"Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег", - сказал Вениамин Кондратьев. Побывав в заповеднике, он увидел дорожки, кострища и мусор, а также отметил, что не видит, как соблюдается прописанный режим заповедника.

Как уточнили в пресс-службе администрации, Кондратьев намерен в понедельник обсудить с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным обеспечение режима максимального покоя заповедника. Глава края сообщил о необходимости провести обследование пострадавшей территории, а также выставить охранные посты у заповедника, чтобы закрыть туда доступ.

"Эвакуировали тысячу человек! У меня вопросы к тем, кто отвечает за этот заповедник. Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться?", - добавил Кондратьев. Он также считает безобразием, что в заповедник "туристов привозят на катере".

В понедельник на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Вечером 26 августа в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Тушение осложнялось труднодоступностью местности, сильным ветром и засушливой погодой, поэтому привлекалась авиация.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. В настоящее время общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.