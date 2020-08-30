Международный Красный Крест установил в Южной Осетии мемориал без вести пропавшим

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Мемориал с питьевым фонтаном, символизирующий ожидание семей лиц пропавших без вести, при финансовой помощи Международного комитета Красного Креста (МККК) в воскресенье открыли в сквере на Соборной площади Цхинвала. Об этом сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

В республике 30 августа проходят мероприятия, посвященные Международному дню лиц пропавших без вести. На открытие мемориала, олицетворяющего символ живого источника надежды, в сквере на Соборной площади Цхинвала собрались представители общественности, руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым, родные и близкие без вести пропавших лиц.

"Терять близких очень больно. А когда многие годы ты не знаешь, где находится твой близкий человек, это еще тяжелее. На сегодняшний день в Южной Осетии считаются без вести пропавшими свыше 140 человек. И мы не знаем, живы ли они. Работа ведется совместно с Международным Комитетом Красного Креста, этот вопрос обсуждается и по линии МПРИ и Женевских международных дискуссий. Но, к сожалению, пока нет результатов. Для нас этот мемориал - символ надежды, символ незабвенности. И конечно, работа по поиску без вести пропавших лиц будет продолжена", - процитировала Бибилова его пресс-служба.

Со своей стороны глава отдела защиты МККК Роман Вульфович подчеркнул, что право знать судьбу своих близких имеет каждая семья, которая потеряла родных. "Большое спасибо, что вы все сегодня собрались здесь, чтобы разделить солидарность с семьями без вести пропавших лиц. Очень важно, чтобы все, кто может этому посодействовать, прилагали свои усилия. В ходе военных агрессий без вести пропали сотни лиц. Являясь нейтральным посредником, Международный комитет Красного креста содействует этой работе", - сказал он.

Сотрудник по связям с общественностью Миссии МККК в Южной Осетии Марина Тедети сообщила ТАСС, что ежегодно 30 августа Миссия Международного комитета Красного Креста проводит в республике мероприятия, посвященные Международному дню лиц пропавших без вести, чтобы выразить солидарность с их семьями. "Сегодня состоялось открытие мемориала с питьевым фонтаном, который символизирует ожидание семей лиц пропавших без вести. Макет мемориала сделан по эскизу нашего значка - международно признанного символа пропавших без вести, югоосетинским художником Аланом Бекоевым", - рассказала Тедеты. Она отметила, что все работы в полном объемы выполнены при финансовой поддержке МККК.

По словам собеседницы агентства, мероприятия продолжатся вечером в Пионерском парке на открытой веранде столичного кафе открытым показом художественного фильма "Лев"."Фильм посвящен теме пропавших детей. Мы считаем, что с точки зрения проблемы он очень хорошо отражает все нюансы", - уточнила она.

О без вести пропавших

Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют День пропавших без вести, отмечается 30 августа ежегодно. Он провозглашен с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье местонахождение неизвестно для их родственников. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных-исчезнувших, неправительственной организации, основанной в 1981 году в Коста-Рике и объединившей местные и региональные группы, активно боровшиеся против тайного тюремного заключения, насильственных исчезновений и похищения в ряде латиноамериканских стран.

В Южной Осетии начиная с 1989 по 2008 годы в результате грузино-осетинского военного конфликта без вести пропали более 140 жителей республики.