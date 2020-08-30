Маски из конопли, вакцинация школьных учителей. Главное о коронавирусе за 29 августа

Россия
- Всего зафиксировано 990 326 случаев заражения, из них новых — 4 980. За сутки умерли 68 человек, за весь период — 17 093.
- Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,03. Это стало максимальным значением с 3 июня.
- Летальный исход в случае протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин из-за работы тестостерона, заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
- В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Вакцинация рекомендуется, но она будет только добровольной.
Москва
- Всего зафиксировано 261 733 случая заражения, из них новых — 695 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 25 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений.
- Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, пишет The Sunday Telegraph.
- В Южной Осетии впервые за полтора месяца выявили новый случай заражения. Речь идет о четырехлетнем ребенке. 15 сентября республика планирует открыть границу с Россией.
- Во Франции начали выпуск защитных масок из конопли. Такие маски не загрязняют окружающую среду.