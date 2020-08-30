{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Маски из конопли, вакцинация школьных учителей. Главное о коронавирусе за 29 августа

© Сергей Красноухов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 990 326 случаев заражения, из них новых — 4 980. За сутки умерли 68 человек, за весь период — 17 093.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,03. Это стало максимальным значением с 3 июня.
  • Летальный исход в случае протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин из-за работы тестостерона, заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
  • В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Вакцинация рекомендуется, но она будет только добровольной.

Москва

  • Всего зафиксировано 261 733 случая заражения, из них новых — 695 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 25 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений.
  • Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, пишет The Sunday Telegraph.
  • В Южной Осетии впервые за полтора месяца выявили новый случай заражения. Речь идет о четырехлетнем ребенке. 15 сентября республика планирует открыть границу с Россией.
  • Во Франции начали выпуск защитных масок из конопли. Такие маски не загрязняют окружающую среду.
Теги
Пандемия COVID-19
Детский хор исполнил песню Крокодила Гены "День рождения" для Леонида Шварцмана
Режиссер наблюдал выступление хора с балкона квартиры
Читать полностью