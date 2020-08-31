Брата экс-лидера британских лейбористов оштрафовали на 10 тыс. фунтов за акцию протеста

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Лондона оштрафовала на 10 тыс. фунтов ($13 тыс.) старшего брата бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина Пирса за организацию в субботу в центре британской столицы манифестации сторонников конспирологической версии причин появления коронавируса нового типа. Об этом 73-летний активист заявил в воскресенье агентству PA .

"Мы откажемся платить и подадим апелляцию", - сказал Корбин-старший.

В ночь на субботу Скотленд-Ярд сообщил, что на акции протеста был задержан 73-летний мужчина, имя которого по традиции не указывалось. Ему был выписан штраф на упомянутую сумму за нарушение правил, запрещающих собираться компаниями свыше 30 человек. На такие меры власти были вынуждены пойти для недопущения второй волны пандемии коронавируса, от которого в стране умерли почти 41,5 тыс. человек и почти 335 тыс. были инфицированы. После этого Корбин был отпущен на свободу.

По оценкам газеты Daily Mail, в акции протеста, состоявшейся на Трафальгарской площади в центре британской столицы, собрались более 10 тыс. человек. Газета The Guardian называет число в несколько тысяч человек, а само PA приводит более консервативную оценку в несколько сотен человек.

На распространенных накануне в СМИ фотографиях было видно, что среди участников акции протеста, которая спустя какое-то время плавно перетекла к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, очень мало людей использовало маски. Надписи на плакатах свидетельствовали о том, что собравшиеся люди не доверяют Всемирной организации здравоохранения, выступают против массовой вакцинации населения, полагают, что маски снижают иммунитет, и призывают "остановить тиранию врачей".