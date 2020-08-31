В Казахстане переходят ко второму этапу смягчения карантинных мер

В стране из-за пандемии с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. После его завершения ограничительные меры постепенно стали снимать. Однако уже в начале июня вновь начало возрастать число инфицированных и умерших.

НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана с понедельника приступят ко второму этапу смягчения карантинных мер, введенных в начале июля из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. К постепенному ослаблению ограничений в республике приступили с 17 августа, а в минувшую среду на фоне улучшения эпидемической обстановки правительство страны решило продолжить этот процесс.

В связи с ухудшением ситуации власти вводили ограничения в отдельных регионах. Например, в столице и Алма-Ате даже появилась практика так называемых карантинных выходных, когда по субботам и воскресеньям вступали в силу более жесткие санитарные меры. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавируса 29 июня отмечал, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения увеличилось в семь раз.

Для принятия экстренных мер по стабилизации эпидемической обстановки глава государства поручил правительству внести предложение о введении жесткого карантина. Так, в Казахстане 5 июля начали действовать объявленные на 14 дней дополнительные ограничительные меры, которые в дальнейшем могли продлить или же ужесточить.

Правительство Казахстана 14 июля продлило карантин до 2 августа, а 30 июля государственная комиссия приняла решение о продлении ограничительных мер еще на две недели. По оценке властей, это позволило серьезно снизить ежесуточный прирост заболевавших, а число выздоровевших увеличить до 76%.

Смягчение карантина

В связи с этим государственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса, рассмотрев предложения глав администраций регионов, а также позицию министерства здравоохранения и других ведомств, приняла план поэтапного снятия карантинных мер.

Был утвержден и перечень видов предпринимательской деятельности, которую с учетом отдельных ограничений можно было возобновить с 17 августа. В частности, разрешили работу торгово-развлекательных центров и торговых сетей, крытых рынков, парикмахерских и салонов красоты, спортзалов и саун без бассейнов, образовательных центров, дежурных групп детских дошкольных учреждений, аттракционов на открытом воздухе. Кроме того, разрешили индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе и спортивные тренировки национальных сборных и клубных команд.

С 17 августа возобновилось движение общественного транспорта, однако количество перевозимых пассажиров не должно было превышать число посадочных мест.

Ограничения сохранились

Несмотря на ослабление карантинных мер, работодателям рекомендовали сохранить удаленный формат работы не менее чем 80% сотрудников.

Кроме того, сохранился запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных и других массовых мероприятий, в том числе дома; на работу баров, ночных и игровых клубов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений; объектов культуры; бассейнов, аквапарков и пляжей; религиозных объектов. Были ограничены поездки на пригородных поездах и междугородных автобусах.

При этом власти подчеркнули, что в целях дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации в выходные дни прежние ограничительные меры будут сохраняться.

Второй этап смягчения карантина

Правительство Казахстана 26 августа приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу ослабления карантинных мер.

Разрешено возобновить работу религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий; бассейнов и тренажерных залов из расчета 5 кв. м площади на каждого посетителя. Кроме того, с понедельника откроются объекты культуры, природные парки и заповедники, начнется движение пригородных пассажирских поездов, междугородных внутриобластных автобусов.

О ситуации в стране

На данный момент в Казахстане подтверждено 105 684 случая заражения коронавирусом, 96 135 пациентов выздоровели, 1 581 человек умер.

Минздрав республики с 1 августа изменил способ учета заразившихся коронавирусом: отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. С 1 по 30 августа в стране выявлено 25 658 заболевших такой пневмонией, умерли 284 человека с этим диагнозом.