Минздрав рекомендует родителям проинформировать детей о коронавирусе перед школой

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, поэтому родители перед началом учебного года должны рассказать детям об опасности вируса и важности соблюдения мер его профилактики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ребенку информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения мер профилактики. Во вторых, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам (ношение маски и перчаток, тщательное мытье рук, минимизация физических контактов и посещения мест массового скопления людей, соблюдение социального дистанцирования)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что крайне важно контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены: мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции для того, чтобы, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

В министерстве также добавили, что с началом учебного года обостряются "школьно-обусловленные" расстройства, например, заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения - гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов.

Поэтому для их профилактики следует делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование электронных устройств, а также снизить количество фаст-фуда, полуфабрикатов и ограничить потребление сладостей. "Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства", - подчеркнули в Минздраве.