В Азербайджане продлили особый режим карантина до 30 сентября

БАКУ, 31 августа. /ТАСС/. Решение правительства Азербайджана о продлении до 30 сентября особого карантинного режима на территории страны вступило в силу в понедельник, на этот же срок останутся закрыты и границы республики. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране, в минувшую субботу власти посчитали необходимым "закрепить успехи", указав на сохранение в мире неудовлетворительной ситуации с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19.

В Азербайджане пик эпидемии пришелся на начало лета. Наибольшее число заразившихся за сутки составляло 590 человек и было зафиксировано 24 июня. С конца июня в течение трех недель ежедневно фиксировалось более 500 случаев выявления нового вируса. С 16 июля в стране уровень заболеваемости стал постепенно снижаться, с середины августа он ни разу не превышал 200 случаев в день.

Ограничения и послабления

Власти учли наметившуюся позитивную динамику и с 31 августа сократили зону так называемого жесткого карантинного режима, в которую входили 13 городов и районов республики с наименее благополучной эпидемической ситуацией. С понедельника она будет включать только города Баку и Сумгаит, а также примыкающий к столице Апшеронский район, в которых фиксируют наибольшее число случаев заражения. В зоне жесткого карантинного режима по выходным дням не будут работать все виды общественного транспорта. Решением правительства бакинский метрополитен, который остановлен с 5 июля, не возобновит работу по меньшей мере до 15 сентября. Останутся закрытыми крупные торговые центры, театры и кинотеатры, рестораны и кафе могут принимать посетителей только на открытых террасах.

В стране по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и поминки, не разрешается собираться группами более пяти человек. Как сообщал на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, закрытыми остаются и границы страны, исключение сделано лишь для международных грузоперевозок и вывозных рейсов.

Одновременно принято решение и о ряде послаблений. С понедельника на всей территории Азербайджана возобновляют деятельность музеи и выставочные залы. Кроме того, снимается запрет на репетиторские услуги и индивидуальные занятия при условии, что численность учащихся в группах не превышает 10 человек.

Скоро в школу

Что касается занятий в школах и вузах, которые остановлены еще 3 марта, то они поэтапно возобновятся с 15 сентября. Первыми в школы вернутся ученики начальных классов, с 1 октября за парты сядут учащиеся 5-9, а с 15 октября - 10-11 классов. Принимая во внимание сохраняющуюся опасность новой волны заражения, посещение школ ограничено двумя-тремя днями в неделю. Первокурсники высших и средних специальных учебных заведений приступят к очным занятиям с 1 октября, остальные студенты пока продолжат обучение дистанционно.

С начала пандемии в Азербайджане выявлено 36 309 случаев заражения коронавирусом, 33 703 человека выздоровели, умер 531 пациент.