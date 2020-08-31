Роскачество обнаружило в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роскачество проверило шесть торговых марок докторской колбасы, в одной из которых экспертами были обнаружены мясные субпродукты, а именно фрагменты слюнных желез. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, и консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и различных красителей и антибиотиков. Это повторная проверка шести торговых марок: "Велком", "Дымов", "Клинский", "Окраина", "Вязанка" и "Мясной дом Бородина 1997". "По результатам проверки, нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, производителями были устранены, но несоответствия обязательным требованиям нашлись", - отметили аналитики. Так, "по результатам испытаний в колбасе "Докторская" под торговой маркой "Велком" эксперты обнаружили субпродукты, а именно фрагменты слюнных желез".

"Данный компонент выявляется в единичных полях зрения и срезах образца. Содержание слюнных желез не предусмотрено ГОСТом (23670-2019 "Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия"). Также продукция имеет кисловатый запах и выраженный кислый вкус, на разрезе - наличие множественных точечных вкраплений бледно-розового цвета", - отмечают эксперты.

При этом производитель исправил все нарушения, выявленные в прошлом исследовании. Так, при повторной проверке эксперты не обнаружили следов антибиотиков (пенициллина). Кроме того, производитель устранил несоответствия в составе и маркировке продукта. "За счет это рейтинг ТМ "Велком" стал немного выше - с 2,271 до 3,1 балла", - добавляют эксперты.

Вся исследованная экспертами колбаса "Докторская" шести торговых марок соответствует требованиям Технического регламента, и ее можно назвать безопасной, отметили эксперты. На предприятиях не был нарушен производственный контроль и соблюдались санитарно-гигиенические требования. Согласно результатам испытаний, все образцы колбасы производятся в стерильных условиях, говорится в сообщении.

О результатах исследования

Докторская колбаса торговой марки "Окраина", получившая в 2017 году право маркироваться российским "Знаком качества", по итогам повторного исследования подтвердила свое высокое качество (4,96 баллов).

"Дымов" провел работу над ошибками и устранил выявленные недостатки прошлого исследования. Ранее обнаруженный антибиотик (пенициллин) в количестве, не соответствующем только опережающему стандарту Роскачества, теперь отсутствует вовсе. Нарушения в маркировке (несоответствие энергетической ценности заявленной) устранены. Наличие влаги в упаковке и на разрезе продукта не позволило дотянуться до более высокого бала", - отмечают аналитики. Рейтинг колбасы повысился с 4,555 до 4,8 балла.

Эксперты Роскачества при повторной проверке колбасы торговой марки "Клинский" более не выявили посторонних ДНК (ранее в составе была обнаружена ДНК лошади) и антибиотиков. Также производитель исправил несоответствия в маркировке. "Но из-за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов колбасе "Клинский" не удалось получить отличную оценку. Итоговый балл - 4,82", - указали аналитики.

В колбасе ТМ "Мясной дом Бородина 1997" экспертами обнаружены консерванты (соли бензойной и сорбиновой кислот). Законодательно содержание консервантов в колбасе не нормируется, но они должны быть указаны в составе на этикетке. "В маркировке же колбасы "Мясной дом Бородина" о наличии консерватнов не указано. Тем не менее производитель исправил прошлые нарушения требований законодательства по маркировке (тогда были обнаружены каррагинан и крахмал, не указанные на упаковке). Рейтинг товара был повышен с 2,879 до 3,64 балла", - сообщили в Роскачестве.

В колбасе "Докторская" ТМ "Вязанка" в результате повторных испытаний обнаружен антибиотик бензилпенициллин (пенициллин). "Стоит отметить, что производитель исправил все нарушения требований законодательства по маркировке, выявленные в предыдущих исследованиях. По органолептическим свойствам в этот раз продукция получила высший балл. Итоговый балл повышен с 2,673 до 4,83", - сообщили в Роскачестве.

С подробными результатами исследований докторской колбасы, которые проводятся Роскачеством с 2017 года, можно ознакомиться на сайте организации.