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Пандемия COVID-19

Мэр перуанского Куско умер из-за коронавируса

Рикардо Вальдеррама, занявший пост мэра в декабре 2019 года, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Мэр перуанского города Куско Рикардо Вальдеррама умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Facebook в воскресенье пресс-служба муниципалитета.

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"Муниципалитет провинции Куско выражает глубокое сожаление в связи со смертью нашего мэра доктора Рикардо Вальдеррамы Фернандеса и выражает его семье соболезнования", - говорится в сообщении.

75-летний мэр, занявший этот пост в декабре 2019 года, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 июля. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. Режим ЧП продлевался несколько раз.

Согласно последним данным Минздрава Перу, всего в стране коронавирусом заразились свыше 647 тыс. человек, умерли более 28 тыс.

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ПеруПандемия COVID-19
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