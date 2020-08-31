Мэр перуанского Куско умер из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Мэр перуанского города Куско Рикардо Вальдеррама умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Facebook в воскресенье пресс-служба муниципалитета.

"Муниципалитет провинции Куско выражает глубокое сожаление в связи со смертью нашего мэра доктора Рикардо Вальдеррамы Фернандеса и выражает его семье соболезнования", - говорится в сообщении.

75-летний мэр, занявший этот пост в декабре 2019 года, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 июля. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. Режим ЧП продлевался несколько раз.

Согласно последним данным Минздрава Перу, всего в стране коронавирусом заразились свыше 647 тыс. человек, умерли более 28 тыс.