В Минздраве назвали главного врага рака

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

Специалист также отметил, что из-за пандемии коронавируса появились проблемы с диспансеризацией и скринингом, но необходимо набраться терпения и ждать вакцинирования.

"Конечно, к сожалению, из-за коронавируса мы откатились со скрининговыми программами, нужно набраться терпения, дождаться вакцинирования. Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях - слюна, моча, кал, слизистая - должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу. Главный враг рака - ранняя диагностика", - рассказал Каприн.

Онколог также добавил, что "при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%", поэтому при появлении жалоб на здоровье важно сразу обращаться к врачу.