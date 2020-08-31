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В Минздраве назвали главного врага рака

По словам главного внештатного онколога ведомства Андрея Каприна, таким врагом является ранняя диагностика
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Специалист также отметил, что из-за пандемии коронавируса появились проблемы с диспансеризацией и скринингом, но необходимо набраться терпения и ждать вакцинирования.

"Конечно, к сожалению, из-за коронавируса мы откатились со скрининговыми программами, нужно набраться терпения, дождаться вакцинирования. Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях - слюна, моча, кал, слизистая - должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу. Главный враг рака - ранняя диагностика", - рассказал Каприн.

Онколог также добавил, что "при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%", поэтому при появлении жалоб на здоровье важно сразу обращаться к врачу. 

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