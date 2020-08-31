На Сахалине стартовал всероссийский патриотический слет "ОстроVа-2020"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020" состоялась в понедельник утром в бизнес-центре "Столица" в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало на одной площадке около тысячи участников в возрасте до 35 лет из 77 регионов России.

Форум продлится на Сахалине до 4 сентября. Разработанные на нем проекты смогут получить до 1,5 млн рублей в виде грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи. Организаторами форума выступили Росмолодежь, правительство Сахалинской области и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"Сахалин - далекая земля. Благодаря этому форуму сотни молодых людей со всех уголков России познакомятся с нашим краем, он станет для них ближе. Мы проводим форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как к территории смыслов - как у местной молодежи, так и у тех, кто не живет здесь", - выступил на церемонии открытия с приветственной речью губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Поприветствовать участников форума в Южно-Сахалинск прилетели начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. В своих выступлениях они отметили, что Сахалин является идеальным местом для проведения патриотического слета, так как островной регион сыграл ключевую роль в событиях Второй мировой войны, происходивших на Дальнем Востоке.

"Стартующий в Год памяти и славы, форум призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, в сбережение ключевых событиях Второй мировой войны, происходивших на Дальнем Востоке", - зачитал со сцены Сергей Новиков приветственное письмо президента России Владимира Путина.

В течение нескольких дней участники будут работать над совместными проектами, направленными на развитие Сахалинской области. Планируется, что в дальнейшем опыт островного региона можно будет применить и на другие территории. Работа будет вестись по нескольким направлениям: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и другие.