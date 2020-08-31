Нацпарк "Земля леопарда" внедряет программу для анализа биоразнообразия на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Программное обеспечение, способное анализировать данные о биоразнообразии юга Приморья, внедряет нацпарк "Земля леопарда" при поддержке Фонда президентских грантов. Аналитическая система "ЛЕОС" сможет также прогнозировать будущее животного и растительного мира на этой территории, сообщили в понедельник в пресс-службе национального парка.

"На "Земле леопарда" внедрят новую разработку - информационно-аналитическую систему "ЛЕОС". Программное обеспечение позволит создать и в реальном времени дополнять единый банк информации о состоянии природы юга Приморья, прогнозировать его будущее. Открывать новые виды, следить за редкими животными и растениями смогут все: ученые, волонтеры, туристы, школьники. В основу разрабатываемой компьютерной программы войдет огромный объем данных наблюдений за природой, собранный в нацпарке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь", - говорится в сообщении.

"ЛЕОС" станет первой в России системой, обобщающей результаты многолетнего мониторинга биоразнообразия. В дальнейшем полученный опыт работы с программой можно будет применять в масштабах всей федеральной системы особо охраняемых природных территорий. Использование новых возможностей мониторинга расширит понимание общей картины состояния популяций объектов животного и растительного мира. Так, "ЛЕОС" поможет следить за расселением нового для России вида копытных - водяного оленя. Из-за климатических изменений животные из Кореи и Китая расселяются на юге Приморья.

Пользователи программного обеспечения смогут вносить данные о встрече особей редких видов животных или находке растений. Анализ глобальных данных, сравнение с имеющейся информацией прошлых лет позволят разрабатывать математические модели развития состояния природы. На основе прогноза возможно составление еще более эффективных стратегий сохранения охраняемых экосистем.

Нацпарк "Земля леопарда" - единственное в мире место, где популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. На особо охраняемой природной территории живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов, около 30 взрослых амурских тигров и 10 котят. За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек - их здесь установлено более 400. Ежегодно ученым поступает до 950 тыс. изображений, которые они систематизируют вручную.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.