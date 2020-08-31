Аэропорт Кемерова не смог принять пять утренних рейсов из-за сильного тумана

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Прибытие в Кемерово пяти самолетов из Сочи, Симферополя и московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживается утром в понедельник из-за сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова.

"Все утренние рейсы задерживаются из-за тумана. "Победа" из Москвы вылетела позже и будет в Кемерове около 10:00 (06:00 мск). Самолеты S7 из Москвы и ["Азур Эйр"] из Сочи сели в Новосибирске, из Симферополя "Уральские авиалинии" - в Барнауле, борт "Аэрофолота" из Москвы пока где-то над Томском, официальной информации [о посадке] пока нет", - рассказали в справочной.

Как следует из данных онлайн-табло на официальном сайте кемеровского аэропорта, прибытие самолетов в Кемерово ожидалось с 07:05 (03:05 мск). Из-за задержки прибытия самолетов отложили и их обратные рейсы в Москву, Симферополь и Сочи.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в понедельник в Кемерове температура воздуха опускалась до +9 градусов при дневных температурах выше 25 градусов тепла. В связи с синоптики прогнозировали дымку и туман в утреннее время.