Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией в этом году из-за коронавируса

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник объявила ассоциация бывших японских жителей этих территорий.

"Мы не можем полностью избежать риска заражения при путешествии по морю. Очень жаль, но надеемся, что в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику", - приводит агентство Kyodo слова председателя ассоциации Хидэаки Миякавы.

Он также отметил, что ассоциация до последнего момента рассматривала возможность проведения безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25-28 сентября, но в итоге была вынуждена отказаться от этих планов.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 68,8 тыс., число жертв коронавируса достигло 1 299 человек. Всего выздоровели порядка 50 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии составляет 259. В минувшее воскресенье был зафиксирован минимальный с середины июля суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом - по всей стране было выявлено около 600 новых случаев инфицирования.