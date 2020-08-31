Ракетно-космический центр в Самаре планирует уволить 90 сотрудников

ТАСС, 31 августа. Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре планирует уволить порядка 90 сотрудников до 1 ноября текущего года в связи с реструктуризацией подразделений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"До 1 ноября 2020 года в АО "РКЦ "Прогресс" планируется высвобождение порядка 90 человек", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что такое решение принято в связи с "реструктуризацией отдельных подразделений". При этом, сокращение персонала не скажется на планах по выпуску продукции.

"Сотрудникам, попавшим в список сокращаемых, предложено расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон согласно Трудовому кодексу РФ. Также всем сотрудникам, имеющим необходимую квалификацию, предложены вакансии на основном производстве", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, среднесписочная численность персонала на июль 2020 года составила более 16 400 человек. При этом на конец года численность сотрудников предприятия останется на прежнем уровне за счет трудоустройства выпускников средних специальных учебных заведений и вузов, обучавшихся по целевым договорам от предприятия.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".