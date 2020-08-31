Форум "Армия-2020" от Бурятии до Курильских островов посетили более 300 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Гостями форума "Армия" в Восточном военном округе (ВВО) в девяти регионах от Республики Бурятия до Курильских островов стали более 300 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Всего в Восточном военном округе форум "Армия-2020" состоялся в 24 городах и населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ от Республики Бурятия до Курильских островов на 36 тематических площадках. Мероприятия форума за три дня посетили более 300 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Так, на главной площадке ВВО в Хабаровске гости могли увидеть лучшие образцы авиационной техники, а также боевые и специальные машины соединений и воинских частей военного округа, всего здесь было представлено 115 единиц техники. Зрителям показали бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, пусковую установку ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", "Оса". Впервые на форуме показали работу водолаза в специальном резервуаре, который продемонстрировал подводное разминирование. Все желающие смогли примерить на суше экипировку минера-подводника.

Кроме того, экипажи четырех танков Т-80 исполнили для зрителей "Танковый вальс". Впервые в Хабаровске в рамках форума развернули мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа. Здесь более 100 гостей смогли сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, все результаты оказались отрицательными.