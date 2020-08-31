В Хабаровском крае с 4 сентября снимут все ограничения, введенные из-за коронавируса

ТАСС, 31 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о снятии с 4 сентября ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в "Instagram".

"С 4 сентября мной подписано постановление - снимаем все ограничения по коронавирусу, однако оставляем некоторые рекомендации. Например, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальное дистанцирование, да и вообще беречь друг друга. Не чихать, близко не подходить, в глаза не заглядывать. Давайте друг друга побережем и выйдем из этой пандемии победителями", - сказал Дегтярев.

При этом врио губернатора подчеркнул, что власти могут вернуть ограничения, если в регионе снова зарегистрируют рост заболеваемости.

По данным на 30 августа, в Хабаровском крае всего зарегистрировали 9 972 случая заражения коронавирусом, в том числе 62 за сутки. Под наблюдением остаются 2 044 пациента, умерли 87 пациентов.

Постепенно снимать ограничения власти региона начали с августа. В частности, 24 августа возобновить работу разрешили кинотеатрам, театрам и домам культуры. До этого в крае открылись организации дополнительного образования, спортивные учреждения, общепит, музеи, аттракционы на открытом воздухе, торговые центры.