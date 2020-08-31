Россияне считают кальяны наименее опасным видом курения

Исследование проводилось в августе 2020 года. В нем приняли участие 1 055 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Согласно результатам, 36% взрослых россиян являются курильщиками. Мужчины при этом курят чаще, чем женщины: 49% против 29%.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большинство россиян считают кальяны наименее опасным видом курения, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом "Ромир" для ТАСС. При этом эксперты говорят о даже более пагубном влиянии этого вида курения на здоровье человека.

Чуть более трети (35%) респондентов сообщили, что курят более 20 лет. Средний стаж курения среди всех опрошенных оказался равен примерно 15 годам, а стаж курящего мужчины в среднем на 3,5 года больше, чем курящей женщины, - 16,6 и 13,1 года соответственно.

Опрос показал, что 48% россиян выкуривают менее 10 сигарет в день, хотя в среднем показатель равен почти 11 сигаретам. 12% заявили, что в день выкуривают более 20 сигарет. Мужчины не только более подвержены привычке, но и курят больше, чем женщины: 12,3 против 9,3 сигареты в день. Еще 4% курильщиков заявили об использовании систем нагревания табака.

В ходе опроса также выяснилось, что курящие респонденты склонны ниже оценивать опасность сигарет и других систем потребления никотина в сравнении с теми, кто не курит. При этом респонденты - как курящие, так и некурящие - считают кальян менее опасным, чем другие способы потребления никотина. Так, курильщики оценили опасность кальянов в 3,8 балла из 5, а некурящие - в 4,2. При этом опасность обычных сигарет они оценили в 4,0 и 4,6 балла соответственно. Системы нагревания табака набрали 4,0 балла среди курящих и 4,5 среди некурящих.

"За темой курения мы внимательно следим уже давно, можно констатировать, что ужесточение антитабачного законодательства в последние годы не приводит к существенному снижению числа курильщиков сигарет и нагревательных систем среди россиян. Если первые запреты привели к сокращению - с 44% до 33%, то последние годы мы фиксируем пусть небольшой, но рост доли курящих. Мы склонны считать, что это вызвано большим разнообразием систем курения и способов потребления никотина: они привлекают новых потребителей и удерживают текущих", - комментирует полученные данные директор по работе с клиентами "Ромир" Марина Шепотиненко.

Опасная привычка

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян ранее отмечала, что кальяны не безопаснее сигарет, а при длительном курении могут оказывать даже более пагубное влияние. В частности, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты.

Различные исследования свидетельствуют, что курение кальяна может провоцировать рак легких, рак ротовой полости, пищевода, желудка, мочевого пузыря, а также инсульты, мужское бесплодие, желудочно-пищеводный рефлюкс и нарушение психического здоровья.

По мнению главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции, поможет сократить число курильщиков в России.