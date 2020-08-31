Метеорологи прогнозируют рост числа сильных штормов из-за потепления климата

ЖЕНЕВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Глобальное потепление климата способствует возникновению сильных тропических штормов, поэтому в случае продолжения роста средней температуры на планете их станет больше. Такое мнение высказали во Всемирной метеорологической организации (ВМО) - специализированном учреждении ООН.

Как пояснила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис, "трудно увязать" происхождение конкретного тропического циклона с изменением климата. Вместе с тем, ВМО "ожидает, что в будущем будет больше мощных штормов вследствие глобального потепления", поскольку "штормы подпитываются теплой водой". По словам Нюллис, "высокая температура воды приводит к повышению уровня моря, что в свою очередь увеличивает риск наводнений".

"Более теплый воздух содержит больше атмосферного пара, и это усиливает вероятность тропических штормов, одновременно выпадает больше осадков", - сказала официальный представитель.

Она познакомила журналистов с мнением Тома Кнутсена - председателя рабочей группы ВМО по тропическим циклонам и изменению климата. Он пришел к выводу, что, "связанные с тропическими циклонами дожди, скорее всего, усилятся в будущем вследствие антропогенного потепления и увеличения влаги в атмосфере".

Сославшись на проведенное экспертами моделирование ситуации, Кнутсен отметил, что в случае роста средней температуры на планете на 2 градуса Цельсия следует ожидать увеличения количества осадков во время штормов на 10-15%. При этом интенсивность тропических циклонов вырастет на 10%. В течение следующего столетия доля циклонов, достигающих уровня четвертой и пятой категории, скорее всего, увеличится, констатировал председатель рабочей группы.

Коснувшись последствий обрушившегося на ряд стран шторма "Лаура", Нюллис напомнила, что скорость ветра превышала 240 км/ч. "Это самый сильный шторм, затронувший штат Луизиана (США) с 1856 года, - отметила она. - Это седьмой из штормов, достигших суши в этом сезоне".

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм классифицируется как ураган.

По прогнозам Национального управления по проблемам океанов и атмосферы США, нынешний сезон ураганов в Атлантике будет исключительно активным из-за аномально высокой температуры воды в тропиках и в Карибском море. Эксперты ожидают возникновения от 19 до 25 штормов, которым будут присвоены имена, включая 7-11 ураганов, и от 3 до 6 мощных ураганов категории 3 и выше.