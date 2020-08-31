Более 40 предприятий по обращению с отходами планируют ввести до конца 2020 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. До конца 2020 года, по данным регионов, в России планируется запустить 44 предприятия по обращению с бытовыми отходами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО) - головной госкомпании отрасли.

"Более 40 объектов твердых коммунальных отходов планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 году. Еще девять предприятий уже введены в эксплуатацию в текущем году. В текущем году первые меры поддержки со стороны РЭО будут предоставлены инвестиционным проектам в Подмосковье. Также рассматривается ряд объектов из Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях", - говорится в сообщении.

В частности, в этом году планируется ввод пяти комплексов по переработке отходов в Подмосковье, трех в Брянской области, по одному в Ростовской, Ярославской областях и Северной Осетии. Также ожидается ввод 31 предприятия по обработке отходов, из которых пять в Самарской области, четыре - в Приморье, по три - в Челябинской области, в Башкирии, Пермском крае. По два предприятия могут открыться в Новгородской, Новосибирской, Тюменской областях, а по одному - в Амурской, Ленинградской, Оренбургской, Ярославской и Смоленской областях, а также в Камчатском крае и Севастополе.

Кроме того, в 2020 году ожидается запуск одного предприятия по энергетической обработке отходов в Челябинской области и предприятия по утилизации отходов в Новосибирской области.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и только 50% будут отправляться на захоронение.