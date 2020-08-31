Треть россиян считают, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян убеждены, что подростки должны начинать подработку еще в школе, причем каждый пятый (21%) считает, что работать школьникам нужно начинать в старших классах, а 12% - в средних. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По мнению 12% респондентов, подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе, а 21% опрошенных уверены, что начинать зарабатывать нужно в старших классах школы", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что, по мнению 23% опрошенных, искать работу необходимо на первых курсах обучения в вузах, столько же респондентов считают, что на последних. При этом каждый пятый (21%) считает, что впервые начать работать можно уже по завершении обучения.

"92% жителей России уверены, что финансовую поддержку работающим подросткам оказывать необходимо. При этом 30% респондентов отметили, что это нужно делать до тех пор, пока подростки не найдут хорошую работу с достойной зарплатой", - сообщили в "Работа.ру".

Почти треть респондентов (30%) считает, что помогать надо только в случае крупных трат - с покупкой квартиры или автомобиля, а 32% участников исследования указали, что финансово помогать взрослым детям нужно всегда. Лишь 8% опрошенных ответили, что взрослым детям можно не помогать финансово.

Опрос проводился в августе 2020 года среди 4 300 россиян старше 18 лет во всех регионах страны.