В Приамурье почти 300 сирот до конца года получат жилье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Почти 300 сирот, стоящих в очереди на получение жилья, будут им обеспечены до конца года в Амурской области. Из них 52 семьи смогут приобрести "квадраты" по жилищным сертификатам, которые введены в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В очереди на получение жилья в области стоит больше 4,1 тыс. человек. Средства на покупку квартир выделяются ежегодно, в нынешнем году на эти цели направлено порядка 300 млн рублей, из которых 120 млн - из областного бюджета. В 2020 году мы решили не останавливаться и пойти дальше - выделено еще 90 млн рублей по программе жилищных сертификатов, по новой программе 52 семьи смогут приобрести собственное жилье", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Сертификаты, полученные в этом году, необходимо реализовать до 25 декабря 2025 года.

Мера поддержки детей-сирот в виде предоставления жилсертификата в Амурской области введена в 2020 году. Право на нее имеют амурчане в возрасте от 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Размер соцвыплаты рассчитывается из нормы в 33 кв. метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья. Приобретенная квартира сразу переходит в собственность сирот.