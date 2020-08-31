В Мурманской области тепло в жилые дома подадут в течение недели

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Тепло во все жилые дома Мурманской области поступит в течение недели. В социальных учреждениях отопительный сезон уже начался, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"В Мурманской области начался отопительный сезон. Тепло пошло в социальные учреждения, каких-либо сбоев в подаче теплоносителя мы не видим. С учетом того, что погода будет холоднее, я прошу в течение текущей недели во всех муниципалитетах обеспечить подачу тепла уже в жилищный фонд", - сказал Чибис.

По словам министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева, техническая готовность жилищного фонда к подаче теплоносителя обеспечена в полном объеме, завершается работа по подготовке паспортов готовности зданий. "На сегодняшний день в отношении многоквартирных домов обеспечена полная техническая готовность подключения к отоплению, вместе с тем просьба к органам местного самоуправления усилить работу по отправлению паспортов готовности. По информации мониторинга Госжилинспекции, на пятницу оформлено паспортов готовности в отношении 77 домов, при этом подано в отношении 88%. Эту работу надо до 15 числа завершить", - уточнил Латышев.

Отопительный период, по информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, на объектах социальной сферы Мурманской области начался с 25 августа. Первыми подачу тепла выполнили на территории Апатитов, Оленегорска, Заозерска, а также Кандалакшского, Ловозерского и Печенгского районов. Последней территорией, где был подан теплоноситель, стал район Мурманска Росляково, где накануне завершили монтаж новой дымовой трубы на мазутной котельной. Всего, по состоянию на 30 августа, из 805 социальных объектов региона к теплу подключено 636. Остается 169 социальных объектов, которые размещаются в зданиях многоквартирных жилых домов, в них отопление появится в течение недели.