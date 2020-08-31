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Пандемия COVID-19

Александр Новак вылечился после заражения коронавирусом

Министр энергетики уже вышел на работу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак вернулся на работу в министерство, вылечившись от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Да, сегодня у нас хорошие новости. Министр вышел на работу", - сказал представитель.

Он добавил, что коронавирус не был обнаружен у Новака по результатам трех тестов.

Ранее о том, что глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его пресс-секретарь Ольга Голант говорила, что он чувствует себя хорошо, министр переносит коронавирус бессимптомно, позднее Новак принял участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ по видеосвязи.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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