Александр Новак вылечился после заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак вернулся на работу в министерство, вылечившись от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Да, сегодня у нас хорошие новости. Министр вышел на работу", - сказал представитель.

Он добавил, что коронавирус не был обнаружен у Новака по результатам трех тестов.

Ранее о том, что глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его пресс-секретарь Ольга Голант говорила, что он чувствует себя хорошо, министр переносит коронавирус бессимптомно, позднее Новак принял участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ по видеосвязи.