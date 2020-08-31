В Якутии запустили проект "Учитель Арктики" по привлечению кадров в северные районы

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Проект по привлечению кадров в отдаленные северные районы Якутии "Учитель Арктики" утвержден, началась его реализация, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минобрнауки.

"По проекту "Учитель Арктики" [в этом году] будут подписаны соглашения о сотрудничестве между властями арктических районов, предусмотрены меры поддержки педагогов в виде выплаты проездных и подъемных расходов", - сказали в министерстве.

В этом году на программу направят более 12,5 млн рублей. В пресс-службе добавили, что в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) на данный момент создано 120 целевых мест для подготовки педагогических кадров, из них 48 определены для проекта "Учителя Арктики". Для привлечения интереса школьников к профессии учителя будут созданы педагогические классы и учреждены стипендии.

Планируется, что к 2024 году в рамках проекта в регионе трудоустроят в школы 450 педагогов, учредят 80 стипендий муниципалитетов на арктических территориях, повысят квалификацию 330 учителей Арктики. Также на территории республики действует программа "Земский учитель", благодаря которой 19 учителей в этом году отправились работать в арктические районы.

Проект "Учитель Арктики" позволит решить кадровую проблему в арктических селах региона, будут созданы подходящие условия для трудоустройства учителей, предусмотрено повышение качества образования в самих районах, для мотивации школьников будут продолжено выделение целевых мест обучения.