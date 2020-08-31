Число смертей из-за коронавируса в России в августе сократилось на 30,8%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в августе сообщил о 3 213 летальных исходах из-за COVID-19 против 4 643 в июле. Число вызванных инфекцией смертей сократилось на 30,8%, следует из подсчетов ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) по состоянию на 31 августа составила 1,73% против 1,66% месяцем ранее.

В июле штаб сообщал в среднем примерно о 150 смертях из-за коронавируса в сутки, в августе этот показатель снизился до 103,6.

Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Выздоровели за месяц 170 977 человек - заметно меньше, чем в июле, когда выписали 225 760 пациентов. Однако доля уже вылечившихся россиян продолжила рост, увеличившись с примерно 76% до 81,3%.

Статистика заражений

Согласно подсчетам ТАСС, оперштаб в августе сообщил о 155 338 новых случаях заражения против 192 132 в июле.

Таким образом, число выявленных случаев оказалось на 19,15% меньше, чем в прошлом месяце. В июле оно было меньше июньского показателя на 20,6%.

Среднесуточный прирост количества инфицированных в стране в августе составил 0,55% против 0,84% в предыдущем месяце. Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, сократилась с 55 до 46 случаев на 100 тыс. жителей.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, сократилось с 187 608 до 168 756, или на 10%. Сейчас болеют 17% всех заразившихся в стране.

Коэффициент за прошедшие сутки

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 31 августа продолжил рост и достиг 1,05, увеличившись за сутки на 0,02. В Москве показатель также находится на отметке 1,05.

В стране это стало максимальным значением с 2 июня, а в столице - с 30 июля.

Только в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения заболевания держится ниже единицы. Это Иркутская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,95), Красноярский край (0,97) и Свердловская область (0,98).

В Ростовской области показатель опустился с 1,01 до 1, в Санкт-Петербурге за сутки он не изменился и составил 1,03, в Воронежской области опустился с 1,05 до 1,04, в Москве вырос с 1,04 до 1,05, а в Подмосковье - с 1,05 до 1,07. В Нижегородской области коэффициент снизился с 1,15 до 1,12.

Превышение коэффициентом единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 15 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, на утро 31 августа составила около 4 826 случаев, тогда как 2 июня она превышала 8 840 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.