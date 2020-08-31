В России выявили за сутки 4 993 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 августа . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 993, общее количество инфицированных достигло 995 319. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 16 дней не превышает 0,5%.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (0%), Чеченской Республике, Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Тульской области (по 0,3%).

В частности, новые 685 случаев выявлены в Москве, 188 - в Санкт-Петербурге, 146 - в Московской области, 138 - в Нижегородской области и 132 - в Республике Калмыкия.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 168 756 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 405, всего уже выздоровели 809 387 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 916 пациентов в Москве, 103 - в Московской области, 96 - в Санкт-Петербурге, 87 - в Оренбургской области, 85 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 83 против 68 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 176 человек, что составляет 1,73% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, 8 - в Ульяновской области, по 7 - в Красноярском крае и Омской области, 5 - в Краснодарском крае, еще в 21 регионе число умерших не превышало четыре.