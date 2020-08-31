В Москве в августе выявили больше заразившихся коронавирусом, чем в июле

Это на 6,6% больше, чем в июле, когда штаб сообщил о 19 761 заразившемся.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в августе сообщил о 21 059 новых случаях заражения в Москве, следует из подсчетов ТАСС.

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Выздоровели в столице 34 953 человека против 28 771 в предыдущем месяце. Доля уже вылечившихся жителей столицы возросла с 74,2% до 81,6%.

В августе штаб сообщил о 361 смерти из-за коронавируса в столице, тогда как в июле их число достигало 664. Условный уровень летальности коронавирусной инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) по состоянию на 31 августа составил 1,84% против 1,85% месяцем ранее.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, за месяц сократилось с 57 731 до 43 476, то есть на 24,7%. Сейчас в Москве болеют 16,6% заразившихся.

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