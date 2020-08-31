Мурашко призвал жестче контролировать подрядчиков, ремонтирующих объекты здравоохранения

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что подрядчиков, занимающихся строительством и ремонтом объектов здравоохранения, необходимо жестко контролировать для того, чтобы все работы выполнялись в срок. От этого зависит объем оказываемой медицинской помощи в период нехватки коечного фонда из-за пандемии коронавируса, отметил он во время посещения Иркутской областной клинической больницы .

Как сообщил министру главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин, один из блоков медучреждения, находившийся на капитальном ремонте, должен был заработать в конце августа. Однако подрядчик не выполнил работы в срок и сдача объекта была перенесена на более поздний срок.

"Со строителей нужно спросить, поскольку ремонтные работы ведут действующие организации, поэтому временные сроки здесь крайне важны. Это объем доступа помощи пациентам. У нас перепрофилирование коечного фонда "подковидное", у нас лишних коек сейчас нету, поэтому со строителей нужно спрашивать жестко", - сказал Мурашко.

По словам Дудина, блок областного перинатального центра - структурного подразделения областной клинической больницы - значительно износился за более чем 30 лет работы. Капитальный ремонт позволит оказывать большему количеству пациентов высокотехнологичную медпомощь. На текущий момент в блоке не завершены работы по ремонту вентиляции. На ремонт было выделено 126 млн рублей. Врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил, что подрядчик будет внесен в реестр недобросовестных.

"Подрядчик все равно не выполнил свои обязательства. Мы будем его потом [не только] в реестр включать, но и привлекать к ответственности, в том числе, штрафные санкции, потому что люди ждут, что он должен был эти мероприятия выполнить еще в июле, и он до сих пор их не выполнил", - сказал Кобзев.