Самый протяженный пляж Владивостока начнут благоустраивать в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Комплексное благоустройство песчаного пляжа Шамора в бухте Лазурной, куда ежегодно приезжают туристы из разных регионов Дальнего Востока, начнется в следующем году. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора МАУ "Дирекция общественных пространств города Владивостока" Салават Галиев.

"Дирекция общественных пространств города занимается анализом территории [пляжа Шамора] для последующего проектирования качественной инфраструктуры пляжа и сервисов, которые должны там присутствовать: раздевалок, душевых, туалетов, пунктов охраны, спасательных вышек. <...> . Сейчас определяются границы проектирования вдоль береговой линии и ведутся переговоры с собственниками земельных участков, которые находятся у границ муниципальной земли. <...> Проект мы подготовим к концу этого года и представим на общественные обсуждения. После определим, какие виды работ по благоустройству можно будет начать уже в 2021 году", - сказал Галиев.

Он разъяснил, что береговая линия бухты Лазурной находится в муниципальной собственности, но на пляже находится большое число частных объектов. "Мы понимаем, что в изменении Шаморы должны участвовать все - и бизнес, и собственники земельных участков, и муниципалитет. Должно быть общее видение. Поэтому после подготовки проекта, он будет обсуждаться и с горожанами, и с бизнесом, чтобы все могли максимально интегрироваться", - сказал руководитель дирекции общественных пространств Владивостока.

По словам Галиева, кроме благоустройства территории и инфраструктуры, муниципалитет планирует предоставлять туристам и услуги. В условиях конкуренции, это должно повысить и качество сервиса в уже действующих заведениях, стимулировать частный бизнес к изменению подхода к работе.

Бухта Шамора в Уссурийском заливе - одно из самых популярных мест отдыха не только среди жителей Приморья, но и среди гостей из других регионов. На побережье находится множество баз отдыха и точек общественного питания. Пляж бухты является одним из самых больших во Владивостоке.

Муниципальное автономное учреждение "Дирекция общественных пространств города Владивостока" создано в мае 2020 года для комплексного развития и содержания общественных пространств. Задачи учреждения входит разработка проектов благоустройства парков, скверов, набережных и других общественных территорий, реализация этих проектов, а также культурное и событийное наполнение городских пространств. В августе учреждение завершило реконструкцию первого сквера в поселке Трудовое, в сентябре завершится благоустройство еще четырех общественных пространств.