Мурашко: первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"По вакцинации против коронавирусной инфекции - сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это [вакцинация] будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре", - сказал министр.

Мурашко сообщил, что более 2,5 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс. уже набраны в группы для участия в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний вакцины "Спутник V" от коронавируса.

"Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет набрано 40 тыс.", - сказал министр.

27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались. Планируется, что всего в третьем этапе примут участие 40 тыс. добровольцев.

Мурашко также считает, что россияне "немного пренебрегают" правилами безопасности и профилактики коронавируса.