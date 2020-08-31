В Орловской области с 1 сентября возобновят работу кинотеатры и аттракционы

ТАСС, 31 августа. Власти Орловской области с 1 сентября возобновят работу кинотеатров с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также работу аттракционов на открытом воздухе, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Поручено возобновить с 1 сентября 2020 года деятельность кинотеатров и кинозалов, расположенных в регионе", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Кроме того, власти региона приняли решение возобновить работу аттракционов на открытом воздухе, репетиции в театрах и концертных организациях. Также с 1 сентября в Орловской области приступят к тренировкам спортсмены и команды, реабилитацию возобновят в реабилитационно-спортивном центре инвалидов им. Б. М. Павленко.

К 30 августа в Орловской области выявили 6 982 случая заражения коронавирусом. За все время 5 541 человек выздоровел, 106 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25 млн человек, около 843 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 990 326 случаев заражения, выздоровели 806 982 человека, умерли 17 093. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.