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Пандемия COVID-19

В Орловской области с 1 сентября возобновят работу кинотеатры и аттракционы

Также в регионе возобновятся репетиции в театрах и концертных организациях, а спортсмены и команды приступят к тренировкам

ТАСС, 31 августа. Власти Орловской области с 1 сентября возобновят работу кинотеатров с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также работу аттракционов на открытом воздухе, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Поручено возобновить с 1 сентября 2020 года деятельность кинотеатров и кинозалов, расположенных в регионе", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Кроме того, власти региона приняли решение возобновить работу аттракционов на открытом воздухе, репетиции в театрах и концертных организациях. Также с 1 сентября в Орловской области приступят к тренировкам спортсмены и команды, реабилитацию возобновят в реабилитационно-спортивном центре инвалидов им. Б. М. Павленко.

К 30 августа в Орловской области выявили 6 982 случая заражения коронавирусом. За все время 5 541 человек выздоровел, 106 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25 млн человек, около 843 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 990 326 случаев заражения, выздоровели 806 982 человека, умерли 17 093. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия COVID-19
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