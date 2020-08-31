Суд признал законными два штрафа Волочковой за поездку во время карантина в Дивеево

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным назначение двух штрафов на 60 тыс. рублей балерине Анастасии Волочковой после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, где в тот момент действовал карантин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

"Решения Тверского районного суда Москвы в отношении Волочковой оставлены Московским городским судом без изменений", - сказал собеседник агентства. По его словам, решения вступили в силу.

Тверской суд 22 июля признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации") и оштрафовал на 20 тыс. рублей. 3 августа Тверской суд снова оштрафовал Волочкову после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, где на тот момент действовал карантин.

Назначенный балерине административный штраф составляет 40 тыс. рублей, она была призвана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). В суде балерина заявила, что была уверена в отсутствии ограничений в селе, где находится монастырь.

В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе, где находится монастырь, и в самом монастыре. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село до сих пор закрыто для посещения.