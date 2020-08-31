В Волгоградской области откроют бассейны и разрешат тренировки для спортсменов

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области возобновят работу бассейнов, а также разрешат тренироваться профессиональным спортсменам и оказывать спортивно-оздоровительные услуги населению со 2 сентября. Об этом говорится в постановлении губернатора Волгоградской области.

"…на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки. <…> На плавательные бассейны", - говорится в тексте постановления, с уточнением, что запрет на работу в этих направлениях перестает действовать 2 сентября.

Уточняется, что послабления не будут распространяться на бассейны, которые работают при банных комплексах и саунах, они продолжают оставаться закрытыми.

Кроме того, со 2 сентября в Волгоградской области возобновляют оказание спортивно-оздоровительных услуг.

В регионе продолжает действовать масочный режим и сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также запрещены массовые мероприятия, в том числе торжественная регистрация брака.

В Волгоградской области возобновили работу кафе и рестораны, спортивные залы, гостиницы. С 1 сентября власти приняли решение открыть детские сады и школы в обычном режиме. В регионе, по последним данным облздрава, выявлено 12 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8 543 человека, 97 пациентов умерли.