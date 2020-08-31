Минздрав в ближайшие дни опубликует новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшие дни опубликовать восьмую версию методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутск.

"Они уже на вычитке, два-три дня, и будут опубликованы", - сказал министр.

Мурашко также считает, что россияне не в полной мере соблюдают все правила безопасности и профилактики новой коронавирусной инфекции.

"Беречь себя просто необходимо. Особенно в преддверии 1 сентября нужно еще раз детям напомнить правила, в том числе гигиены рук, в том числе социального дистанцирования, определенных норм поведения. Ну и, конечно же, в случае заболевания, - [о необходимости] своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других пациентов. К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами", - сказал он во время рабочего визита в Иркутск.

Министр призвал жителей страны не терять бдительность: "Несмотря на то, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается, она имеет место".

"Мы сегодня находимся в Иркутске и я вижу, что население не соблюдает тех противоэпидемических мероприятий, которые рекомендованы. Нельзя испытывать ни себя на прочность, ни систему здравоохранения", - заключил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.