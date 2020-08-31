Родители школьников будут контролировать организацию горячего питания в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Родители учащихся младших классов в Бурятии будут контролировать работу по обеспечению бесплатным горячим питанием детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству образования республики установить родительский контроль за организацией горячего питания в школах для учащихся 1-4 классов. В новом учебном году 65,5 тыс. учащихся будут обеспечены бесплатным горячим питанием, на эти цели выделено 306,2 млн рублей, в том числе 259,9 млн рублей из федерального бюджета и 46,3 млн рублей из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что почти во всех районах республики школьники будут питаться в столовых, а там, где организовать питание пока невозможно, детям будут выдавать продуктовые наборы. "Пока те муниципалитеты, которые согласовывают процедуру поставки продуктов для организации горячих обедов, должны временно организовать выдачу продуктовых наборов. У нас таких районов не так много", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы.