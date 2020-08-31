Всех работников сферы образования в Москве проверили на коронавирус

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Все работники системы образования в Москве прошли тестирование на коронавирус, у 13,3% из них были обнаружены антитела. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тыс. человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тыс. сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тыс. человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники. Перед 1 сентября во всех учебных заведениях прошла генеральная уборка и дезинфекция. Их будут проводить каждую неделю. Кроме того, предусмотрена ежедневная уборка, а также обработка оборудования в классах и спортивного инвентаря. Воздух в школах будут обеззараживать при помощи безопасных для здоровья закрытых бактерицидных ламп и дозаторов с антисептиком. На входе всем будут измерять температуру.

"В каждом учебном заведении есть запас медицинских масок, ученики могут пользоваться ими по желанию. Учителям рекомендуется носить маску, но при объяснении материала и соблюдении дистанции ее можно снимать. Сотрудники столовых, охранники, уборщики, специалисты инженерных служб и административный персонал обязательно должны носить маски. Также обязательно использование средств защиты для педагогов, когда они находятся не в классе. Родители смогут попасть на территории школ только в масках", - уточняется в сообщении.

Очные занятия начнутся 1 сентября во всех столичных учебных заведениях - 537 школах и 51 колледже. Чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время, когда нужно приходить на занятия и уходить с них, а где это возможно, откроют дополнительные входы. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проводить все уроки, за исключением занятий, на которых используется специальное оборудование: химия, физика и другие.