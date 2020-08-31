Минобороны пообещало досрочно сдать строящиеся медцентры в Великих Луках и Пскове

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военные строители сдадут досрочно два многофункциональных медцентра на 300 мест, которые возводятся в Великих Луках и Пскове. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койкомест в Пскове и Великих Луках. Медцентры построены с значительным опережением графика. Изначально строительство планировалось завершить к 15 сентября", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что все строительные работы завершены, ведутся пусконаладка и тестирование медоборудования и техники. По данным Минобороны, оба медицинских центра будут сданы в ближайшее время.

"Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации", - рассказали в военном ведомстве.

Строительство медцентров ведется по поручению президента России Владимира Путина. В понедельник ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее Минобороны уже построило 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также один медцентр в Воронеже и три в Дагестане для жителей регионов. Все они оснащены самым современным оборудованием.