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Пандемия COVID-19

Коронавирус выявили у зампреда правительства и министра Новгородской области

Они находятся на лечении в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние оценивается как стабильное

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева и министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Владимира Королева, они госпитализированы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

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"У заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Борисовича Гусева и министра природных ресурсов Новгородской области Владимира Евгеньевича Королева подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". В настоящее время они госпитализированы в Новгородскую областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба региона, состояние Гусева и Королева оценивается как стабильное, они проходят необходимое лечение. Круг контактных лиц также определен.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
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