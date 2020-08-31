Военно-историческая реконструкция событий августа 1945 года впервые прошла на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Сахалинское отделение общенациональной общественной организации "Поисковое движение России" совместно с коллегами из Хабаровска и Владивостока впервые провели профессиональную военно-историческую реконструкцию "Штурм полицейского поста Хандаса". Участники мероприятия воспроизвели бой, проходивший 11-12 августа 1945 года, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Реконструкцию провели в месте реального боя за освобождение Южного Сахалина - в селе Рощино у реки Борисовки в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина). Мероприятие организовали при поддержке областных и районных властей в рамках проведения всероссийского молодежного патриотического форума "ОстроVа-2020".

"В Смирныховском районе состоялся бой. Организаторы постарались максимально приблизить сценарий боя к историческим событиям, происходившим на Сахалине 75 лет назад", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, специально для боя было закуплено около тонны образцов обмундирования солдат того времени. Участники реконструкции использовали охолощенные образцы вооружения Второй мировой войны, которые способны стрелять светозвуковыми холостыми патронами. Также в бою задействовали знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японскую винтовку Арисака. Организаторы постарались уделить внимание каждой мелочи. Были использованы красноармейские книжки, комсомольские билеты, знаки отличия "Лучший стрелок", "Лучший сапер". На поле боя присутствовали санитары и военные журналисты.

Согласно сценарию, отделение разведки встретилось с соперником на берегу, где завязался бой. На помощь к советским солдатам пришло стрелковое отделение. Вместе они заняли северный берег реки. После этого подошли основные силы. Они отремонтировали переправу, которую подорвали японцы. Затем советские войска двинулась на юг.

В реконструкции приняло участие более 70 человек. 50 из них - Красной Армии, около 30 человек - японской.

ОстроVа-2020

Молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020" проходит на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В нем принимают участие около 1 тыс. человек из 77 регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме будет разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.

Бой августа 1945 года

11 августа 1945 года подразделения Красной Армии начали операцию по освобождению от японских оккупантов южной части Сахалина. Штурм укреплений противника у полицейского поста Хандаса длился на протяжении двух дней. Победа в этом бою положила начало освобождению Южного Сахалина от японских захватчиков.